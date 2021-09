Goldman corta recomendação da Nos para "neutral"

O analista Andrew Lee, do Goldman Sachs, reviu em baixa a recomendação para as ações da Nos, de "comprar" para "neutral". Quer isto dizer que as expectativas face às ações da operadora liderada por Miguel Almeida (na foto) são neutrais.

Já o preço-alvo foi mantido nos 3,90 euros, o que confere às ações da Nos um potencial de subida de 10,1% face ao valor a que encerrou na terça-feira (3,5420 euros).

O "price target" médio da Nos é de 3,65 euros, segundo os dados compilados pela Bloomberg relativos às casas de investimento que cobrem a ação.

A Nos divulgou a 21 de julho os seus resultados semestrais, reportando lucros de 73,9 milhões de euros, mais do que duplicando os resultados da primeira metade de 2020.

Nessa altura, o Goldman Sachs considerou os números "sólidos", destacando o forte crescimento homólogo quer nas telecomunicações quer no audiovisual e cinema.





Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.