Navigator deverá anunciar aumento dos lucros para 56 milhões

Os analistas do CaixaBI apontam para um lucro de 56,7 milhões no primeiro trimestre fiscal da Navigator. Se esses valores se confimarem o resultado líquido terá aumentado 59,5% face ao período homólogo, quando ascendeu a 35,6 milhões. Por seu lado, os analistas do BPI estimam lucros de 56 milhões de euros, mais 57% do que um ano antes.

Quanto às receitas, ambas as casas de investimento apontam também para valores semelhantes.

O CaixaBI projecta receitas de 389,1 milhões de euros – e, a confirmarem-se estes números, terão caído 0,9% face aos 392,7 milhões de euros reportados entre Janeiro e Março de 2017. Já o BPI aponta para uma facturação de 391 milhões de euros, ficando assim praticamente em linha com o valor apurado um ano antes.

No que respeita ao EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) da empresa no mesmo período, a nota de "research" do CaixaBI prevê que ascenda a 106,4 milhões de euros – um incremento de 18,1% face aos90,2 milhões de um ano antes. O BPI, por seu turno, coloca o EBITDA da Navigator nos 113 milhões de euros (mais 25%).

"Os primeiros três meses continuaram a ser testemunhas de um aumento do preço da polpa e papel UWF [papel fino não revestido], o que sustentou o lucro operacional, apesar do esperado menor volume de vendas de polpa face ao mesmo período do ano passado e do enfraquecimento do dólar", sublinha a nota de análise do CaixaBI.

E prossegue: "antecipa-se que a recente venda do negócio de pellets nos Estados Unidos tenha tido um impacto positivo no cash flow e EBITDA do primeiro trimestre".

"Estimamos volumes constantes, em termos homólogos, das vendas de papel, e volumes mais baixos das vendas de polpa devido à paragem para manutenção anual em Setúbal e também devido à necessidade de evitar uma redução dos inventários na sequência dos impactos negaticos que se espera que o ‘upgrade’ na fábrica da Figueira da Foz tenha tido sobre os níveis de produção", salientam os mesmos analistas.

Os analistas do BPI são da mesma opinião, considerando que as receitas deverão manter-se mais ou menos no mesmo nível do ano passado porque apesar da subida dos preços da polpa e do papel, os volumes deverão diminuir em termos homólogos devido a paragens não habituais para manutenção em 2017.

O CaixaBI mantém a recomendação de "comprar" para as acções da Navigator e o preço-alvo nos 4,90 euros – o que lhes confere um potencial de queda de 0,73% face aos valores de fecho de terça-feira (4,936 euros).

Na passada segunda-feira, 7 de Maio, a Navigator anunciou que irá aumentar em 7% a 8% o preço da venda de papel no mercado europeu.



Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.