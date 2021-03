Société Générale sobe recomendação da EDP Renováveis para "comprar"

O Société Générale elevou a recomendação das ações da EDP Renováveis de "manter" para "comprar", noticia a Bloomberg.





O preço-alvo foi fixado em 22,50 euros, uma descida face aos 23,70 anteriores, o que implica um potencial de valorização de 33% face à cotação de fecho de quarta-feira.





Ainda de acordo com a Bloomberg, mais dois bancos de investimento emitiram notas de research para a EDPR. O Barclays tem uma recomendação de "equalweight" e um preço-alvo de 20,10 euros, enquanto o Bernstein recomenda "outperform com uma avaliação das ações de 26 euros.





Entre os analistas que seguem a EDPR, 7 recomendam comprar, 10 manter e dois vender. O preço-alvo médio é de 22,33 euros.





As ações da EDP Renováveis fecharam ontem a cair perto de 10%, para 16,88 euros (mínimos de 11 de novembro), pressionadas pela venda de uma parcela de 10,1% do capital a investidores institucionais a 17 euros por ação.





Com esta queda de ontem, as ações da EDP Renováveis já acumulam uma desvalorização de 25% em 2021, depois de no ano passado terem duplicado de valor.