George Soros muda de ideias e prepara-se para negociar criptomoedas

Adam Fisher, responsável pelos grandes investimentos na gestora de activos de Soros, recebeu aprovação nos últimos meses para transaccionar moedas virtuais, embora ainda não tenha feito qualquer negócio, refere a Bloomberg, citando fontes próximas da Soros Fund Management.





A posição de Soros destoava da estratégia seguida por vários gestores de fundos e bilionários que têm vindo a apostar nas criptomoedas.



No entanto, Soros já aposta de forma indirecta nas moedas virtuais, após ter adquirido no último trimestre do ano passado uma posição na Overstock.com, empresa de e-commerce que, em Agosto, foi a primeira grande retalhista a aceitar pagamentos em criptomoedas.

Em Janeiro, Soros disse, no Fórum Económico Mundial de Davos, que as moedas digitais não podem ser utilizadas como verdadeiras moedas por causa da sua volatilidade e considerou que as criptomoedas são uma "bolha" que, mais cedo ou mais tarde, iria rebentar.Desde que fez estas declarações, a 25 de Janeiro, a Bitcoin, principal criptomoeda, perdeu 41% do seu valor.