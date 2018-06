Pesquisas no Google por bitcoin caíram 75% este ano

Reuters

As pesquisas no Google pelo termo "bitcoin" caíram mais de 75% desde o início de 2018, de acordo um estudo do Google Trends, citado na CNBC.



Os preços da moeda digital têm caído ao longo deste ano, tendo desvalorizado já perto de 50% em 2018. Isto porque as criptomoedas estão a captar cada vez menos interesse no mundo digital, adianta o estudo.



"Usámos o Google Trends para a pesquisa da palavra 'bitcoin' como um indicador para potenciais novos compradores", disse Nicholas Colas, co-fundador da DataTrek Research, citado na CNBC. "A bitcoin precisa de uma nova narrativa para restabelecer a atenção global", acrescentou.



O crescimento de novas carteiras de investimento foi de 2% entre Abril e Maio deste ano. No primeiro trimestre de 2018 o crescimento médio das carteiras de investimento foi de 3,7%. No entanto, no último trimestre de 2017, quando o preço da bitcoin rondava os 20.000 dólares, o crescimento das carteiras rondou os 7,6%.



As comparações da história da bitcoin entre 2017 e 2018 mostram que "o crescimento da carteira de bitcoin precisa de valorizar mais 5% por mês para existir uma apreciação significativa dos preços", salientou Nicholas Colas, citado na CNBC.



Os preços da bitcoin caíram cerca de 50% este ano, sendo negociada abaixo dos 7.500 dólares. No ano passado a criptomoeda disparou mais de 1.300%, chegando a valer 20.000 dólares em Dezembro de 2017.



A diminuição das pesquisas no Google por criptomoedas afecta também outras moedas digitais, como é o caso da ethereum. As pesquisas sobre a segunda maior criptomoeda do mundo, caíram 70% este ano. Já as pesquisas pela XRP diminuíram ainda mais: 87% desde o início do ano.



No primeiro trimestre de 2018, a bitcoin perdeu mais de 119 mil milhões de dólares (96,6 mil milhões de euros) em valor de mercado. A bitcoin e a ethereum registaram mesmo os seus piores desempenhos de sempre no primeiro trimestre, ainda que tenha sido a ripple a moeda digital que mais caiu, de acordo com a CNBC.

A bitcoin recuou de 13.412,44 dólares para 6.928,85 dólares o que representa uma queda de mais de 48%, nos três meses que terminaram no final de Março, segundo a informação do site CoinDesk, que compila dados desde 2010, citado na CNBC. Antes deste tombo, o pior desempenho da bitcoin ocorreu no primeiro trimestre de 2013, quando a moeda digital caiu 37,9%.