Bitcoin regista o pior trimestre da sua história

A bitcoin, a criptomoeda mais conhecida, perdeu mais de 119 mil milhões de dólares em capitalização de mercado no primeiro trimestre deste ano, o que representa o pior primeiro trimestre em oito anos.

É o pior primeiro trimestre da bitcoin da sua história. A moeda digital perdeu mais de 119 mil milhões de dólares (96,6 mil milhões de euros) em valor de mercado no primeiro trimestre de 2018. A bitcoin e a ethereum registaram mesmo os seus piores desempenhos de sempre no primeiro trimestre, ainda que tenha sido a ripple a moeda digital que mais caiu, de acordo com a CNBC.



A bitcoin caiu de 13.412,44 dólares para 6.928,85 dólares o que representa uma queda de mais de 48%, nos três meses que terminaram no final de Março, segundo a informação do site CoinDesk, que compila dados desde 2010, citado na CNBC. Antes deste tombo, o pior desempenho da bitcoin ocorreu no primeiro trimestre de 2013, quando a moeda digital caiu 37,9%.



A ethereum também registou um trimestre negativo com uma queda de 47,7%, passando de 755,76 dólares para 394,65 dólares, de acordo com o Coinmarketcap.com, outro site que acompanha o preço de várias moedas digitais. Enquanto no primeiro trimestre de 2016, a ethereum observou um crescimento superior a 1.100% e em 2017, de 550%.



Por sua vez, a ripple foi a criptomoeda com o pior desempenho entre as principais moedas digitais ao longo do primeiro trimestre de 2018, registando uma queda de 77%. O preço caiu de 2,30 dólares para os 0,509565 dólares, segundo a Coinmarketcap.com. Apesar disso, estes não foram os piores resultados no primeiro trimestre para esta cripotomoeda, em 2014 a moeda digital caiu 96%.



Estes comportamentos das moedas digitais estão relacionadas com o aperto das posições de países como a China e Coreia do Sul, bem como medidas implementadas por gigantes da tecnologia, como o Google, o Facebook e o Twitter, que começaram a proibir publicidade relativa a moedas digitais durante o decorrer do primeiro trimestre de 2018, segundo a estação norte-americana.