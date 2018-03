O que vai mudar no crédito à habitação?

Quase três anos depois de a Euribor ter chegado a terreno negativo, o PS e o Bloco de Esquerda chegaram a acordo. Os partidos apresentaram uma medida legislativa para obrigar os bancos a repercutirem integralmente o valor negativo do indexante na prestação do empréstimo. Saiba o que vai mudar no crédito à habitação.