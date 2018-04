Elisa Ferreira: Impacto dos juros negativos no crédito é difícil de prever

A vice-governadora do Banco de Portugal referiu que estamos a falar de "águas nunca dantes navegadas" e que tem havido contacto com os bancos e supervisores europeus sobre este tema.

Elisa Ferreira alertou, esta sexta-feira, que é difícil prever o impacto da aplicação integral de juros negativos no crédito à habitação. A vice-governadora do Banco de Portugal sublinhou que se trata de "águas nunca dantes navegadas" e que tem havido um contacto permanente com os bancos e supervisores europeus.

"Não é o impacto a curto prazo que nos preocupa. São, de facto, todos os outros elementos que podem ser desencadeados e cuja estimativa não somos muito capazes de perceber", afirmou Elisa Ferreira no Parlamento.



A vice-governadora do Banco de Portugal nomeou a título de exemplo os "custos dos ajustamentos informáticos" da aplicação desta medida e que os "bancos foram dizendo que eram substanciais". "Queremos partilhar para que toda a informação esteja disponível", adiantou.





"É muito difícil antecipar o impacto sistémico" da aplicação integral de juros negativos, é difícil saber "o que é que isto significa sendo que estamos a entrar em águas nunca dantes navegadas", continuou.

"Temos que reconhecer a complexidade da matéria que estamos a tratar", disse Elisa Ferreira. "Enquanto em 2015, nós todos não sabíamos durante quanto tempo é que iria existir [Euribor negativa] e com que intensidade, a questão muda quase de perfil. É algo que não estava nos manuais, uma situação que passa para além daquilo que estava previsto", frisou. "Nos contactos permanente que estamos a fazer, com os congéneres bancos centrais e BCE, encontramos situações diversas e pouco claras no modo como esta situação é tratada, havendo muitas vezes a intervenção dos próprios tribunais", disse.

A audição do Banco de Portugal foi solicitada no âmbito da proposta legislativa apresentada pelo PS e pelo Bloco de Esquerda para obrigar os bancos a aplicarem integralmente as taxas de juro negativas no crédito à habitação. Nesta proposta, pretende-se que as "situações em que da aplicação da taxa de juro com a adição da margem (‘spread’) resultarem valores negativos devem ser reflectidas nos contratos de crédito aos consumidores para imóveis destinados a habitação". Para isso, será constituído um "crédito [de juros] a favor do cliente, a deduzir a partir do momento em que os juros vincendos assumam valores positivos", pode ler-se na proposta.

Elisa Ferreira alertou para o impacto que esta iniciativa legislativa poderá ter na função de intermediação dos bancos. "O Banco de Portugal tem ainda chamado a atenção para a função de intermediação financeira das instituições de crédito, recolhendo aplicações (poupanças) de clientes e aplicando-as na concessão de crédito, função essa que é crucial para o funcionamento do sistema bancário e, consequentemente, um suporte indispensável ao desenvolvimento da economia", disse a vice-governadora do Banco de Portugal.

"Este papel de intermediação tem um custo inerente, não só financeiro (de margem) – que implica o tratamento equilibrado entre a remuneração dos recursos dos clientes (salienta-se que a legislação vigente não admite a aplicação de taxas negativas nos depósitos) e os juros recebidos em resultado das operações de crédito concedidas – mas também de capital, uma vez que a concessão de crédito implica uma alocação de fundos que a instituição de crédito tem de realizar face ao risco inerente a essa actividade", realçou. "A estreita relação entre crédito e depósitos é particularmente relevante no sistema financeiro português, em que a relação entre os montantes de crédito e de depósito é agora, e ao contrário do passado, muito próxima (rácio de transformação de 93%), reforçando-se a necessidade de impedir assimetrias entre activos e passivos", acrescentou.



Elisa Ferreira afirmou ainda, que ao contrário do que habitualmente se afirma, "os bancos portugueses não conseguem, na sua maioria, financiar-se a taxas negativas". "Esta ideia de que a Euribor negativa se reflecte em toda a fonte de financiamento do crédito concedido pelos bancos não é um facto. A maior parte é financiado por depósitos onde há a existência de um limiar mínimo, que é importante manter (isto não acontece em muitos países europeus)", realçou.



"Na maioria do crédito concedido, os bancos estão a financiar se com taxas zero e é algo que eu considero que é importante proteger em Portugal", reiterou.



A representante do Banco de Portugal nesta audição parlamentar reiterou ainda a posição apresentada pelo supervisor nas discussões anteriores sobre este tema. Ou seja, "o quadro legal em vigor contempla uma regra segundo a qual a taxa de juro dos contratos de crédito à habitação – resultante da soma do 'spread' da taxa de juro com o indexante – deve reflectir a evolução desse mesmo indexante".





A carta-circular divulgada pelo Banco de Portugal, em Março de 2015, reiterou esta posição "tendo sido transmitido às instituições de crédito que devem respeitar as condições estabelecidas para a determinação da taxa de juro nos contratos de crédito e de financiamento celebrados com os respectivos clientes, não podendo ser introduzidos limites à variação do indexante que impeçam a plena produção dos efeitos decorrentes da aplicação desta regra legal".