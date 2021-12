Avaliação bancária fixa novo recorde em novembro nos 1.272 euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A avaliação bancária das casas registou um novo máximo histórico em novembro. O preço a que os bancos avaliam as casas no âmbito dos contratos de crédito à habitação fixou-se nos 1.272 euros, segundo os dados divulgados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O valor mediano de avaliação bancária aumentou 21 euros em novembro, face a outubro. Em termos homólogos, a taxa de variação aumentou para 11,2% (10,6% em outubro), refere o instituto.

A região Centro e o Algarve registaram os maiores aumentos mensais – 2,2% e 2,1% respetivamente – , ainda que praticamente todas as regiões tenham verificado uma evolução mensal positiva. Apenas o Alentejo e a Região Autónoma da Madeira mantiveram o mesmo valor de avaliação mensal de outubro.

Em termos homólogos, as variações mais expressivas foram registadas na Área Metropolitana de Lisboa (11,1%) e a menor na Região Autónoma dos Açores (0,5%).

Por tipologia, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos situou-se em 1.401 euros/m2, tendo aumentado 11,9% relativamente a novembro de 2020. Nas moradias, os preços subiram 8,1% em termos homólogos, para 1.031 euros/m2 em novembro.

A aumentar continua o número de imóveis considerados para avaliação bancária. Foram consideradas 29.612 avaliações, mais 8,7% que no mesmo período do ano anterior. Destas, 18.858 foram apartamentos e 10.754 moradias. Em comparação com o período anterior, realizaram-se mais 1.603 avaliações bancárias, o que corresponde a um aumento de 5,7%, aponta o INE.

O segmento de crédito à habitação tem mantido a tendência de crescimento, apoiado na procura por habitação e na aposta da banca neste setor para gerar rendibilidades. Apenas nos 10 primeiros meses do ano, os bancos nacionais emprestaram 12,4 mil milhões de euros para a aquisição de casa.





As novas operações de crédito à habitação ascenderam a 1.263 milhões de euros, em outubro, adiantam os números divulgados pelo Banco de Portugal esta quinta-feira. Este valor é inferior aos 1.331 milhões de euros emprestados para esta finalidade em setembro. Ainda assim, trata-se do oitavo mês consecutivo em que as novas operações saem acima de 1.200 milhões de euros.



(Notícia atualizada com mais informação às 12:26)