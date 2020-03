A avaliação bancária das casas no âmbito do crédito à habitação aumentou sete euros, em fevereiro, atingindo um novo recorde, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta manhã. O indicador mantém, assim, a tendência de crescimento registada nos últimos três anos. No entanto, a informação relativa a fevereiro não reflete ainda o impacto da pandemia covid-19, cujos efeitos se tornaram mais severos este mês, com as medidas de isolamento social aplicadas para travar o surto.

O valor médio da avaliação bancária atingiu os 1.337 euros por metro quadrado em fevereiro, o que corresponde a uma valorização de 0,5% face a janeiro e de 7,9% face ao período homólogo. No entanto, os números poderão sofrer uma inversão em março, fruto da pandemia do novo coronavírus, que deverá deixar muitos negócios de compra de casa suspensos.