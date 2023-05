Bankinter oferece taxa de juro de 1% para depósitos inteiramente digitais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Bankinter vai oferecer um juro de 1% por uma nova conta ordem, informou o banco em comunicado. A natureza desta conta será "totalmente digital" e corresponde a uma taxa anual nominal líquida de 0,72%.

A conta só pode ser aberta e só é operável nos canais digitais do banco e destina-se, exclusivamente a novos clientes particulares. O Bankinter não exige montantes mínimos nem máximos de abertura ou de manutenção da conta.

A conta "Bankinter Online" pode ser subscrita a partir da aplicação da instituição financeira até ao final deste ano (31 de dezembro) e "está isenta do pagamento de comissões de manutenção e permite a realização, também sem custos, de transferências por via digital para outras contas do Bankinter ou contas de outros bancos", assegura o banco.

Os novos clientes poderão ainda deter um cartão de débito gratuito. Na nota, o Bankinter avança ainda que vão haver "alterações com a implementação de taxas ainda mais competitivas" bis depósitos à ordem e a prazo para atuais e novos clientes.

Vítor Pereira, membro da comissão executiva do Bankinter Portugal e responsável pelos canais digitais do banco sublinha que esta oferta surge "numa altura em que muitas famílias sentem o impacto da inflação e da subida de juros nos seus rendimentos".

A subida dos juros diretores pelo Banco Central Europeu levou a banca nacional a subir a remuneração dos depósitos, ainda que de forma muito ligeira. A taxa de juro dos novos depósitos a particulares atingiu 0,9% em março, registando assim a maior subida mensal, de 0,25 pontos percentuais, desde outubro de 2011, quando era de 0,6% em fevereiro, segundo os dados do Banco de Portugal.



Ainda assim, Portugal tem a segunda taxa de juro mais baixa da Zona Euro, apenas atrás do Chipre. A média da região da moeda única encontra-se em 2,11%.