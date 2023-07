Lucros do Bankinter crescem 54% até junho para 417, 9 milhões de euros

Os lucros do Bankinter cresceram 54,2%, em termos homólogos, na primeira metade do ano para 417, 9 milhões de euros, segundo o comunicado enviado esta quinta-feira às redações.



A margem do resultado líquido subiu 60,5% em termos homólogos para 1.068,3 milhões de euros.





Por sua vez, o resultado antes de impostos de 625,2 milhões de euros, mais 67,2% do que há um ano. Em Portugal os resultados do banco situaram-se em 85 milhões de euros no primeiro semestre, mais do que duplicando face ao período homólogo.





Também aqui houve um aumento da margem, em concreto de 32,7% para 1.277,9 milhões de euros.



Estas subidas dos resultados até junho ocorrem apesar de o banco ter pago no primeiro trimestre deste ano um novo imposto sobre o setor financeiro em Espanha, que ascendeu a 77,5 milhões de euros.





Relativamente à liquidez, o banco mantém um volume de depósitos acima do volume de créditos, com um rácio de 105,5%, estando acima do volume registado no final do ano passado (102,8%).



Em Portugal, a carteira de crédito aumentou 14% para 8.500 milhões de euros, destes 5.900 milhões são referentes à banca comercial e 2.600 milhões dizem respeito à banca de empresas.



A margem de juros semestral da operção nacional situa-se nos 118 milhões de euros, o que representa mais 116% do que no mesmo período de 2022. Relativamente à margem bruta, o crescimento é de 81%.



Em matéria de rácios, a rentabilidade dos capitais próprios (ROE) situou-se nos 15,5% face aos 10,1% de há um ano, com um ROTE de 16,4%, valores que se situam entre os melhores do setor financeiro.

Quanto ao rácio de capital CET1 alcança os 12,3%, com uma diferença de 4,5 pontos percentuais acima do mínimo regulatório exigido ao Bankinter, que é 7,73%.

(Notícia atualizada às 8:03 horas).