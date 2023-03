Abanca lança depósito para novos clientes com taxa de juro de 2%

O aumento das taxas de juro nos depósitos pela banca tem sido um fenómeno frequente nos últimos meses e continua, desta vez, com a ABanca. O banco estreia um depósito para novos clientes, com uma remuneração de 2% com o prazo de um ano, de acordo com um comunicado.Os novos clientes poderão, desta maneira, investir de 500 a 100.000 euros neste novo depósito, mas "não serão serão permitidos reforços nem renovações", lê-se.Segundo a Abanca, o novo produto financeiro tem como objetivo contribuir "para o reforço de soluções de poupança para as famílias num contexto de subida das taxas de juro".O lançamento do depósito está a ser feito numa altura em que a taxa dos certificados de aforro se têm tornado cada vez mais atrativa.De acordo com o Banco de Portugal (BdP), no primeiro mês de 2023 as poupanças das famílias nos bancos diminuíram em 2,5 mil milhões de euros, a maior redução pelo menos desde 1979, data do inicio da série do BdP. Tal aconteceu num mês em que as subscrições dos certificados de aforro ascenderam a 2,9 mil milhões de euros.Isto tem provocado uma onda de aumentos das remunerações dos depósitos na banca portuguesa. Desde o início do ano vários bancos aderiram, incluindo a Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander Totta, BPI, Novo Banco e Montepio.