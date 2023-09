BCE vai aliviar requisitos de capital para bancos que reduziram risco de crédito

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Banco Central Europeu (BCE) vai cortar o acréscimo que foi adicionado aos requisitos de capital, que foi imposto a alguns bancos da Zona Euro, devido aos seus negócios alavancados, revelou a autoridade monetária.





"Alguns bancos conseguiram resolver os problemas, pelo que verão este acréscimo desaparecer", explicou o presidente do conselho de supervisão do BCE, Andrea Enria, citado pela Bloomberg. Por outro lado, os que ainda não resolveram este problema vão continuar submetidos a esta majoração dos requisitos de capital.





Além disso, Andrea Enria deixou claro que poderá haver instituições que até agora não viram os requisitos de capital aumentados no ano passado devido a este problema, mas que poderão ser alvo desta medida.





Enria recusou-se a dar o número de bancos que poderão ser submetidos a este acréscimo, até porque a avaliação de risco ainda está a decorrer.





O presidente do conselho de supervisão do BCE não adiantou o nome de nenhum banco. A Bloomberg já tinha noticiado que tanto o BNP Paribas como o Deutsche Bank tinham visto os seus requisitos de capital aumentados pelo BCE, devido ao facto de terem ignorado os avisos do banco central para reduzir os riscos de exposição ao financiamento por alavancagem.





Nos últimos anos, várias instituições europeias acumularam crédito de clientes altamente endividados, que foi comprado por sociedades de "private equity". O BCE logo em 2017 alertou para o risco de crédito deste tipo de negócios (a partir de determinadas dimensões) e começou a tomar medidas.