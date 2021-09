Créditos em moratória baixam para 36,3 mil milhões em agosto

O valor dos créditos em moratória voltou a baixar em agosto. Segundo os números do Banco de Portugal, os empréstimos ao abrigo deste regime passaram de 36,8 para 36,3 mil milhões de euros.



"Os dados hoje publicados indicam que, no final de agosto de 2021, o montante global de empréstimos abrangidos por moratórias era de 36,3 mil milhões de euros, menos 0,5 mil milhões do que em julho", esclarece o regulador num comunicado.



A descida é justificada pelas reduções de 300 milhões nos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras e de 100 milhões nos créditos a particulares.



Os empréstimos das sociedades não financeiras em moratória totalizavam 21,5 mil milhões de euros, no final de agosto. Segundo o Banco de Portugal, a redução dos créditos em moratória foi transversal a todos os setores de atividade, destacando-se o decréscimo 100 milhões de euros nas indústrias transformadoras.



Este regime, que permitiu adiar o pagamento de capital e juros ou apenas de capital, termina hoje, 30 de setembro, e têm sido algumas as medidas adotadas pelo Governo, com o objetivo de mitigar o fim desta solução.



A Associação Portuguesa de Bancos (APB) avisa, por isso, que as soluções adotadas pelo Governo têm de ser postas em prática e demonstrar eficácia, para que não haja problemas maiores. Estão em causa, sobretudo, empresas consideradas viáveis em setores que foram muito afetados por esta crise – é aqui que a APB identifica "o risco de maiores dificuldades".