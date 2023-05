Crédito à habitação abranda há nove meses

No final do quarto mês deste ano, o montante total de empréstimos para habitação era de 99,6 mil milhões de euros, menos 100 milhões que no final de março.



João Cortesão Leonor Mateus Ferreira leonorferreira@negocios.pt 30 de Maio de 2023 às 22:50







Desde julho de 2022 que está a desacelerar e voltou a ter em abril, uma das maiores quebras desde então. "A concessão destes empréstimos [à habitação] desacelerou, relativamente ao mês homólogo do ano anterior, pelo nono mês consecutivo: a taxa de variação anual passou de 4,8% em julho de 2022 para 1,4% em abril de 2023", explica o Banco de Portugal, na nota estatística divulgada ontem.

