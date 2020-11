Crédito à habitação acelera em setembro. Foram quase mil milhões financiados

O ritmo de concessão de crédito à habitação acelerou, em setembro, aproximando-se dos mil milhões de euros. No acumulado dos primeiros nove meses do ano, os bancos financiaram mais de 8 mil milhões de euros para a compra de casa, o que representa um crescimento de 7% face a 2019.



Segundo os dados divulgados esta manhã pelo Banco de Portugal, as novas operações de crédito à habitação fixaram-se em 970 milhões de euros, em setembro, naquele que é o melhor mês desde janeiro deste ano, quando foram emprestados 977 milhões de euros para esta finalidade.





as novas operações de empréstimos a particulares para habitação voltou a cair, baixando 6 pontos base, para 0,92%, o que equivale a um novo mínimo histórico, segundo a informação divulgada esta segunda-feira pelo Banco de Portugal.



Crédito ao consumo recupera



O crédito ao consumo também aumentou em setembro, atingindo os 388 milhões de euros, acima dos 363 milhões emprestados em agosto. Ainda assim, este segmento de crédito mantém-se bastante aquém dos montantes emprestados antes da pandemia.



Nos primeiros nove meses do ano, o crédito ao consumo atingiu os 3.224 milhões de euros, menos 14% que os 3.756 milhões financiados no período homólogo.



O crédito para outros fins atingiu os 183 milhões de euros, em setembro, um valor que compara com os 152 milhões emprestados em agosto.

No acumulado dos nove meses, os novos empréstimos de crédito à habitação atingiram os 8.097 milhões de euros, um valor que fica 7% acima dos 7.572 milhões de euros emprestados para a compra de casa em igual período do ano passado.O crédito à habitação mantém, assim, um forte dinamismo, apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia da covid-19, com os bancos a apostarem neste setor como uma fonte de receitas, em tempos de juros zero. Além de terem estado a reduzir "spreads", os bancos também têm intensificado as campanhas de transferência de crédito e outras ofertas para atrair novos clientes.Esta guerra de "spreads", associada à negociação das Euribor em valores negativos, tem-se refletido numa quebra das taxas de juro cobradas nos novos empréstimos. Depois de já ter baixado a fasquia de 1% em agosto, a taxa de juro aplicada n