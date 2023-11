DBRS: Maiores bancos portugueses mantêm "resultados sólidos" no 3.º trimestre

Os resultados dos maiores bancos portugueses continuaram sólidos no terceiro trimestre de 2023, beneficiando da subida dos juros e da resiliência dos seus ativos, segundo uma análise divulgada hoje pela DBRS Morningstar.A agência de notação financeira diz não antecipar "um impacto significativo dos recentes desenvolvimentos do país, na sequência da demissão do primeiro-ministro", mas admite que "possa aumentar a incerteza a curto prazo".Nos primeiros nove meses de 2023, o resultado líquido total da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Banco Comercial Português (BCP), Novo Banco, Caixa Económica Montepio, BPI e Santander Totta aumentou para 3.267 milhões de euros, mais 71% do que no mesmo período de 2022.Numa base trimestral, o lucro líquido aumentou para 1.322 milhões de euros no terceiro trimestre de 2023, acima dos 626 milhões de euros do terceiro trimestre de 2022.Segundo a DBRS Morningstar, estes resultados "foram sustentados por um forte aumento da margem financeira, apesar de um aumento das provisões, de menores receitas com comissões e de despesas operacionais mais altas"."Para 2024, esperamos que a receita permaneça sólida, apesar de alguma pressão nas margens devido ao aumento da remuneração dos depósitos e do crescimento lento dos empréstimos", refere.Já a qualidade dos ativos "também deverá continuar resiliente, apesar de ser esperada uma ligeira deterioração devido às taxas de juro altas e ao abrandamento económico".