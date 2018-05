Mapa: Arrendar no Porto e em Lisboa chega a custar o dobro da prestação ao banco

O valor médio das rendas praticadas no Porto e em Lisboa mostram que o seu custo chegada a ser o dobro do valor pago a um banco por um crédito à habitação. Consulte o mapa para ver as diferenças por freguesia.

Considerando todas as freguesias de Lisboa e Porto, arrendar é sempre mais caro do que comprar casa com recurso a crédito, tendo em conta os dados do INE.Na Invicta, em média, a renda chega a duplicar o valor da prestação a pagar ao banco. E, em duas freguesias de Lisboa, acontece o mesmo. Na capital, em média, o valor a entregar ao senhorio é 53% mais elevado do que a mensalidade a pagar à instituição financeira.