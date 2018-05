Preços das casas disparam em Lisboa. Só caem em Marvila

É na freguesia de Santo António (que inclui a Avenida da Liberdade e as áreas adjacentes) que os preços das casas são mais elevados em Lisboa. E foi também aqui que se registou o maior crescimento homólogo, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Só na freguesia de Marvila é que os preços recuaram, atingindo os 1.483 euros por metro quadrado, o valor mais baixo na capital.



"Santo António registou o preço mais elevado da habitação (3.827 euros por metro quadrado ) e a maior taxa de variação homóloga (54,3%), entre as freguesias da cidade de Lisboa", anunciou o INE.



Entre as 24 freguesias de Lisboa, Santo António e a Misericórdia (que inclui a área do Bairro Alto e do Cais do Sodré) registaram os preços medianos mais elevados de venda de alojamentos: 3.827 euros por metro quadrado e 3.520 euros por metro quadrado, respectivamente. As maiores subidas foram também registadas nestas freguesias: 54,3% e 30,2%, respectivamente.



"No período em análise, também as freguesias Estrela, Avenidas Novas, Campo de Ourique, São Vicente, Belém e Arroios, registaram, simultaneamente, um preço mediano dos alojamentos vendidos acima do valor da cidade de Lisboa (2.438 euros por metro quadrado) e taxas de variação, face ao período homólogo, mais expressivas que a verificada na cidade (+18,1%)", acrescenta o INE.



Pelo contrário, Marvila, Beato, Santa Clara, Benfica, Campolide, Lumiar e Areeiro registaram preços medianos e taxas de variação face ao período homólogo inferiores aos registados para a cidade de Lisboa. Destaca-se a freguesia de Marvila, onde se registou o preço mediano de venda mais baixo (1.483 euros por metro quadrado) e também por ter sido a única freguesia onde se verificou uma queda face ao mesmo período do ano anterior.



Já a Norte, a União de freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória e a União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde destacaram-se entre as sete freguesias do Porto por apresentarem simultaneamente um preço mediano de alojamentos vendidos (1.512 euros por metro quadrado e 1 955 euros por metro quadrado, respectivamente) acima do valor da cidade (1.307 euros por metro quadrado) e uma taxa de variação face ao período homólogo (35,7% e 20,2%, respectivamente) também superior à verificada na cidade (17,6%).



Já a freguesia de Paranhos destacou-se por registar um preço mediano de casas vendidas (1.221 euros por metro quadrado) inferior ao valor da cidade do Porto e a segunda maior taxa de variação face ao trimestre homólogo (24,7%).



A União de freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos atingiu um preço (1.503 euros por metro quadrado) superior ao da cidade do Porto, mas obteve a menor variação homóloga (2,0%) entre todas as sete freguesias. O preço mais baixo voltou a ser alcançado na freguesia da Campanhã (822 euros por metro quadrado).