Apesar dos testes do mercado, banca "mantém-se numa posição sólida", diz Andrew Bailey

O governador do Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, reconheceu esta terça-feira, diante do parlamento britânico, que o mercado está a realizar vários testes ao setor da banca, para encontrar problemas da vitalidade das intituições, depois do colapso do Silicon Valley Bank (SVB) e da agitação em torno do Credit Suisse.Para Bailey, as última semanas trouxeram "movimentos nos mercados" que permitem " a quem quiser, poder testar as empresas". Porém, o governador do BoE salientou que a banca "se mantém numa posição sólida".O banco central entrou em cena nos primeiros momentos após o colapso do SVB, quando a "holding" do banco norte-americano vendeu a subsidiária britânica ao HSBC por uma libra."Havia uma série de ofertas possíveis, mas a maioria não se transformava em nada real", explicou Andrew Bailey.Além disso, havia outras propostas, mas com condições que o BoE era obrigado a responder: "não podemos fazer isso", acrescentou o governador.Para Bailey o colapso do SVB foi a "passagem da vida para a morte mais rápida desde o Barings", referindo-se ao fecho de portas do banco londrino em 1995.Na segunda-feira, o governador do BoE voltou a sublinhar esta velocidade do colapso do SVB, frisando que é preciso tirar lições "sobre a velocidade a que estas coisas podem acontecer".