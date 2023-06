Mais de 2,6% dos portugueses detêm criptoativos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Atualmente 2,62% dos portugueses detêm criptomoedas, um total de cerca de 268 mil pessoas, de acordo com as estimativas da Triple A. Portugal fica assim pela metade da percentagem mundial, que segundo a empresa de pagamentos em criptomoedas, deverá ser de 4,2%, "com mais de 420 milhões de investidores cripto em todo o mundo".