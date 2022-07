Binance já entregou pedido de registo no BdP

A maior plataforma cripto do mundo entregou o dossiê com o pedido de registo junto do Banco de Portugal no início do segundo trimestre. Atualmente, a Binance tem autorização para operar em três países europeus.

Binance já entregou pedido de registo no BdP









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Binance já entregou pedido de registo no BdP O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar