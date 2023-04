Bitcoin supera fasquia dos 30 mil dólares. É a primeira vez desde junho

Leia Também Bitcoin regista melhor trimestre desde 2021

Pela primeira vez desde junho do ano passado, a Bitcoin voltou a superar a fasquia dos 30 mil dólares. O regresso a estes níveis acontece numa altura em que crescem as expectativas de que está para breve a pausa dos bancos centrais nas subidas das taxas de juro.O criptoativo soma 3,24% para 30.085,86 dólares, renovando máximos de junho do ano passado. O primeiro trimestre deste ano ficou aliás marcado como o melhor desde 2021 . Desde o início do ano, a Bitcoin já valorizou mais de 80%, superando o desempenho anual de outros ativos considerados mais clássicos, como o ouro, que soma 9,92% desde o início de 2023.A Bitcoin vê assim um novo fôlego, depois de no ano passado ter sofrido perdas superiores a 60%."30 mil dólares é [um valor] muito significativo, tanto por razões técnicas como fundamenais. A [linha de] resistência tem vindo a ser construída ao longo das últimas semana se agora foi finalmente ultrapassada", afirmou Mati Greenspan, fundador e CEO da Quatum Economics.Numa nota enviada ao Negócios, os analistas da XTB dizem que "a curto prazo, o próximo obstáculo para os compradores poderá ser marcado pela fasquia dos 31.500 dólares, que coincide com o limite superior da estrutura do mercado".

plataforma cripto FTX. Ainda no final de março, a plataforma Coinbase disse ter recebido uma notificação do regulador financeiro norte-americano (na sigla inglesa SEC), que dá conta da intenção de abrir um processo contra esta. Também a Binance enfrenta uma ação de execução cível da Comissão de Negociação de Futuros sobre Matérias-Primas por alegada violação das regras das normas.

Como consequência da valorização da Bitcoin, também as empresa expostas a este tipo de ativos viram ganhos antes da abertura da negociação, o "premarket". Entre as principais movimentações estão a Riot Platforms e a Marathon Digital.A indústria das criptomoedas está sob forte escrutínio, sobretudo após o colapso da