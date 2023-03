Bitcoin atinge máximos de junho com mercado de olhos postos em Zurique

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bitcoin alcançou máximos de nove meses esta segunda-feira, em contraciclo com o restante mercado de risco, numa altura em que os investidores acompanham os desenvolvimentos em torno da aquisição do Credit Suisse pelo UBS.





A bitcoin valoriza 1,03% para 28.273,80 dólares, renovando máximos de 10 de junho do ano passado.





A moeda é acompanhada por outras cripto nesta trajetória ascendente, estando a ethereum a subir 0,27% para 1,785.76 dólares e a solana a somar 1,29% para 23,38 dólares.





Leia Também Bitcoin toca máximos de nove meses mas inverte e já perde

A capitalização conjunta de um total de mais de 20 mil criptoativos cresce 1,66% para 1,18 biliões de dólares.





"A recente fraqueza dos bancos fez com que os investidores se voltassem a posicionar no mercado cripto por duas razões: em primeiro lugar a narrativa à volta da bitcoin está no centro das atenções", começa por explicar a Xtb.





Por outro lado, "desde a queda do Silicon Valley Bank, a Reserva Federal (Fed) norte-americana já deu duas vezes a entender que apoiava a liquidez do mercado, o que os investidores tomaram como um prognóstico positivo".

Leia Também Entre o colapso de bancos e tom de Powell, criptos perdem mais de 65 mil milhões em 24 horas



Assim, estes factores aliados a "uma posição potencialmente ‘dovish’ no lado da Fed, poderia constituir um catalisador para uma nova valorização dos ativos de risco", remata a Xtb.