Buscas na SAD do FC Porto provocam "montanha russa" na cotação do "Fan Token" dos "azuis e brancos"

Preço do "fan token" do FC Porto aumentou 500% em menos de um mês, tendo entretanto sofrido uma queda acentuada nos últimos dois dias. O criptoativo foi lançado a cinco de novembro, por um euro, tendo atingido nesse mesmo dia um recorde, ao bater, ainda que por breves momentos, nos 40 euros.





Ao fecho desta edição, o "token" caiu do preço padrão de 6 euros, a que habituou os investidores nas últimas semanas, para os 4,417 euros, depois de uma semana difícil abalada pelas buscas na SAD do clube.



Nas últimas 24 horas, a capitalização de mercado caiu 2% para os 2.549.171,14 euros, de acordo com a plataforma "Fan Token Binance".





Desde o início de novembro, a "exchange" passou a ser parceira oficial do FC Porto. Os "azuis e brancos" foram assim o primeiro clube português com que a plataforma de criptomoedas assinou contrato.





Durante a primeira época, os dragões terão estampada na zona frontal das camisolas o logotipo da Binance, passando nas épocas seguintes a utilizar a mesma marca nas mangas.





Na altura do lançamento, Changpeng "CZ" Zhao, CEO e cofundador da Binance, frisou que a "Binance Fan Tokens" é uma nova e excitante maneira de os adeptos se relacionarem com as suas equipas favoritas. O FC Porto não é apenas um dos clubes de futebol mais consagrados da Europa, mas também é um dos mais inovadores".





Token da FPF continia cair a pique





Por sua vez, desde que foi lançado a 23 de setembro, o "Fan Token" da seleção nacional (POR),promovido pela Federação Portuguesa de Futebol tem caido a pique, com quebra de 39,7% no último mês e de 9,1% só nas últimas 24 horas, para 0,99 dólares, de acordo com os daddos da CoinGecko consultados no fecho desta edição



Com estes ativo digitaç colecionável, cunhado na blockchain Chiliz, os proprietários podem ter acesso a votações e promoções exclusivas, prémios VIP, funcionalidades ativadas pela realidade aumentada, fóruns de chat, jogos e competições na plataforma Socios.





A FPF tornou-se a 40.ª grande organização desportiva a juntar-se à elite da rede global da Socios.com’, que também inclui o FC Barcelona, AC Milan e a Seleção da Argentina.