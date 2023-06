Investidores retiraram 1,5 mil milhões em ethereum da Binance nas últimas 24 horas

Os clientes da Binance retiraram aproximadamente 1,65 mil milhões de dólares em ethereum nas últimas 24 horas, o equivalente a 1,54 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual, da maior plataforma cripto do mundo.





Por outro lado, deram entrada em igual período 871,7 milhões de dólares (815,48 milhões de euros), pelo que em 24 horas registou-se um fluxo negativo de 780 milhões de dólares (729,38 milhões de euros), segundo os dados avançados pela consultora Nansen no Twitter e que são atualizados na página da empresa.





Netflow to Binance over the past 24 hours is $778.6M negative on Ethereum - $871.7M in and $1.65B out



Over the past hour, netflow on Ethereum continues to be negative at $35.7M on Ethereum - $14.8M in and $50.5M out



Track it here https://t.co/nwTgpXWhZY and filter for "Binance" pic.twitter.com/jnNAN0QKVy