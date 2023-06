Leia Também Binance misturou ativos próprios com dinheiro dos clientes numa só conta bancária

Leia Também Braço da Binance nos EUA à procura de banco para depositar dinheiro dos clientes

O regulador financeiro norte-americano (na sigla inglesa SEC) deduziu 13 acusações contra a Binance e o seu CEO e fundador, Changpeng Zhao (ou apenas "CZ" como também é popularmente conhecido), por alegadas violações relativas a operação sem registo, mistura de ativos próprios e de clientes, segundo um comunicado publicado no site do supervisor. "Alegamos que Zhao e as entidades da Binance não só conheciam as regras como também escolheram evitá-las de forma consciente, colocando os clientes e os investidores em risco, tudo com o objetivo de maximizar os lucros", defende o regulador.A nota dá ainda voz ao presidente da SEC, Gary Gensler, que especifica que "através de 13 acusações, alegamos que a Binance e Zhao se envolveram numa rede de enganos com falta de transparência e evasão da lei, de forma calculada".Assim, o CEO e a maior plataforma do mundo terão, alegadamente, "enganado os investidores sobre os controlos de risco e os volumes de negociação, enquanto ocultavam ativamente quem estava a operar a plataforma", acrescenta Gary Gensler.Entre as várias acusações destaca-se a alegada mistura entre ativos próprios e de clientes, o que já tinha sido avançado a público por uma investigação da Reuters."A SEC alega que Zhao e a Binance exercem o controlo [efetivo] dos ativos dos clientes das plataformas, sendo-lhes permitido misturar ativos de clientes ou desviar ativos de clientes como quiserem, inclusivemente para uma entidade pertencente a Zhao, de seu nome Sigma Chain", refere o regulador do mercado de capitais dos EUA (equivalente à CMVM em Portugal).Esta entidade é ainda acusada pela SEC de estar envolvida em alegados atos de manipulação "que inflacionaram de forma artificial o volume de negociação da plataforma".Além disso, a SEC alega que "os réus ocultaram o facto de estarem a misturar milhares milhões de dólares, enviando-os depois para a Merit Peak Limited, que também pertence à CZ".Há ainda uma acusação que diz respeito à alegada falsa separação entre Binance.com e Binance US - esta última destinada exclusivamente a clientes norte-americanos.A SEC defende que houve uma "subversão" desta separação, de tal modo que terá havido investidores norte-americanos com rendimentos elevados que terão investido através da Binance.com. Ainda relativamente à Binance US, a Changpeng Zhao e à Binance (empresa-mãe), a acusação é de que comprometeram a independência da Binance US, já que alegadamente "controlavam secretamente as operações nos bastidores".Por último, as acusações do supervisor liderado por Gary Gensler versam sobre a alegada intermediação de valores mobiliários nos EUA, sem registo.