Com portas dos bancos a fecharem, Binance suspende depósitos em dólares nos EUA

A Binance.US, o braço da maior plataforma cripto do mundo nos EUA, suspendeu os depósitos em dólares, segundo um comunicado publicado na página de Twitter da "exchange".





Na publicação, a plataforma encaixa esta decisão no âmbito das "medidas proativas" de transição temporária para operações apenas com criptoativos, já que os bancos que trabalham com a Binance estão prestes a fechar os canais de levantamento em dólares, na sequência da ação judicial desencadeada pelo regulador financeiro dos EUA (na sigla inglesa SEC) contra a empresa liderada por Changpeng Zhao.





"SEC passou a recorrer a usar táticas extremamente agressivas e intimidadoras, defende Binance.US no Twitter, onde acrescenta que "os nossos parceiros não foram poupados, tendo levantado desafios para os bancos com quem trabalhamos".





The SEC has taken to using extremely aggressive and intimidating tactics in its pursuit of an ideological campaign against the American digital asset industry. https://t.co/AZwoBOgsqS and our business partners have not been spared in the use of these tactics, which has created… pic.twitter.com/rlIe6swIoY