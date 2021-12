Empresa espanhola de criptomoedas lança “Lisboa: Silicoin Valley” e Porto-Benfica

"É a hora de fazer negócios em Lisboa", "Lisboa: SiliCOIN Valley" ou "Compra, vende e troca criptomoedas de forma fácil" são algumas das mensagens de uma campanha de publicidade que está a invadir as ruas de várias zonas de Portugal, sobretudo a capital.

Trata-se da campanha de apresentação da plataforma espanhola de criptomoedas Bit2Me ao mercado português e que antecipa o lançamento comercial da startup no nosso país.

Leia Também Espanhola Bit2Me arrecada 5 milhões em 59 segundos para lançar token

"O objetivo é aumentar a consciencialização da marca no país – no seguimento de uma campanha publicitária que decorreu durante o verão – como prelúdio para o seu lançamento comercial durante o próximo ano", explica a BIT2Me, em comunicado.

A empresa revela que vai instalar 320 suportes de publicidade exteriores (mupis), 36 cartazes em aeroportos e três "outdoors", a que acresce dois elétricos que "vão mostrar a criatividade da Bit2Me pelo centro de Lisboa".

A campanha, que vai manter-se até 30 de janeiro próximo, inclui ainda a presença da marca em 15 jogos de futebol da I Liga, antes e depois da época natalícia, com destaque para os jogos das equipas FC Porto-Benfica, Sporting-Portimonense e Benfica-Paços de Ferreira.

O primeiro jogo com a presença publicitária da Bit2Me acontece hoje, entre o Estoril e o Famalicão.

Com as mensagens da sua campanha, a Bit2Me afirma que "pretende também divulgar as possibilidades e vantagens proporcionadas pelas criptomoedas, cada vez mais procuradas e com maior aceitação entre milhões de pessoas em todo o mundo".

"Para ajudar com essa procura", a Bit2Me lançou neste verão o seu próprio "utility token", o B2M. É um ativo com o qual a plataforma espanhola afiança que arrecadou 17,5 milhões de euros em menos de três minutos numa ICO de três fases.

"A este valor deve ser adicionado um adicional de 2,5 milhões numa ronda privada anterior. No total, são 20 milhões de euros que já fazem a história do mundo espanhol das criptomoedas", enfatiza a Bit2Me.