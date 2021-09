Espanhola Bit2Me arrecada 5 milhões em 59 segundos para lançar token

"Para nós era muito importante mostrar que a partir de Espanha também se podia transformar o mundo de forma digital ao estilo de Sillicon Valley. Somos pioneiros numa tecnologia que está a revolucionar todo o planeta", disse Leif Ferrera, co-fundador da empresa, em comunicado.



ICO (oferta inicial de moedas, na tradução da sigla para português), que é uma espécie de IPO (oferta pública inicial), mas aplicada ao mercado das criptomoedas.



Depois desta primeira fase, a corretora irá voltar a emitir mais 500 milhões de "tokens" ao mercado a 13 de setembro e, numa terceira fase, lançará mais 250 milhões a 21 de setembro.

A corretora espanhola de criptomoedas Bit2Me precisou apenas de 59 segundos para angariar os 5 milhões de euros que vai usar para lançar oficialmente o seu "token". Nesta primeira fase, a empresa emitiu 500 milhões de "tokens" numa operação chamada

Nesta publicação, que analisa mais de 4.000 criptomoedas, há uma outra evidência: o preço definido em cada ICO é sempre bastante menor do que aquele que se verifica no primeiro dia de negociação. Leonard Kostovetsky, um dos investigadores, disse à Bloomberg que entrar num ICO de uma nova criptomoeda e vendê-la logo no primeiro dia de negociação é "o investimento mais seguro de todos", tendo em conta que a valorização média logo nas primeiras horas de vida de cada moeda é de 179%.





Ainda em maio deste ano, uma nova criptomoeda fez abanar o mercado das mais valiosas: a internet computer, criada pela fundação DFinity, estava entre as oito mais valiosas logo no seu segundo dia de existência, com um valor de mercado superior aos 500 milhões de dólares.