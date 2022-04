Empresas de Dorsey e Musk envolvidas em campus solar para mineração sustentável de bitcoin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Blockstream e a Jack Dorsey's Block vão lançar um campus solar no Texas, EUA, que tem como objetivo alimentar de forma renovável a mineração de bitcoin.





O projeto foi anunciado pelos executivos das duas empresas durante a conferência "Bitcoin 2022"— na qual participou o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albquerque -- e irá recorrer aos painéis solares de 3,8 megawatts da Tesla, assim como às baterias de 12 megawatts da marca automóvel.





Durante a referida conferência, Adam Back, co-fundador e CEO da Blockstream, sublinhou que "este é um passo que prova a nossa tese de que a mineração de bitcoin pode ser realizada com emissões zero [ao mesmo tempo] que contribui para o crescimento económico".





Todos os resultados do projeto e os números da mineração alimentada por este campus vão ser publicados num painel que será de acesso ao público, segundo as informações avançadas por Adam Back. O CEO da Blockstream não revelou os detalhes financeiros do projectos.





Este projeto, alimentado com tecnologia da Tesla, surge quase um ano depois de o setor cripto ter sido despertado por Elon Musk para o pesadelo ambiental em que consiste a mineração "proof of work" da bitcoin.





Em março do ano passado, Musk anunciou que a Tesla iria passar a aceitar receber bitcoins pelos seus veículos elétricos. Mas menos de dois meses depois, em maio, reverteu a decisão, uma vez que considerou que a mineração de bitcoin tinha um impacto ambiental muito grande.





Esta foi uma mudança drástica na perspetiva de Elon Musk sobre a pegada ambiental da mineração de bitcoin e das suas transações. Desde então vários reguladores mundiais, desde a Rússia, passando pela Tailândia, Índia e até aos EUA e Europa têm debatido a possibilidade da proibição deste tipo de mineração que consiste numa operação informática de tentativa erro que consome grandes volumes de eletrecidade.





Na Europa a proposta de regulamento que irá reger o mercado dos criptoativos na (MiCA), da autoria do eurodeputado Stefan Berger, incluía a proibição expressa da mineração proof of work, tendo entretanto sido removida esta cláusula na aprovação na especialidade do Parlamento Europeu. O projeto está agora na fase de discussão interorgânica entre Conselho e Parlamento Europeu.