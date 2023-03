Entre o colapso de bancos e tom de Powell, criptos perdem mais de 65 mil milhões em 24 horas

O mercado das criptomoedas perdeu mais de 70 mil milhões de dólares (mais de 65 mil milhões de euros ao câmbio atual) nas últimas 24 horas, numa altura em que se assiste a um "sell-off" no mercado de risco e os criptoinvestidores acompanham com nervosismo o colapso da Silvergate Capital.





A criptomoeda com a mais avultada cotação do mercado, a bitcoin, chegou a afundar para um valor abaixo da fasquia dos 20 mil dólares, mais concretamente para 19.930,07 dólares, mantendo-se em mínimos de dois meses.









Esta queda pode ser explicada em parte pelas mesmas razões que estão a afundar o mercado acionista.





Em primeiro lugar, o mercado segue pressionado pela redução do apetite de risco, provocado pelas intervenções de Jerome Powell no Congresso norte-americano.



O presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana admitiu a possibilidade de o pico das taxas de juro ficarem acima do esperado e os dados do emprego hoje divulgados, com novos 311 mil empregos gerados em fevereiro, aumentam os receios dos investidores de que a Fed acelere o ritmo das subidas das taxas diretoras.





Além disso, também o colapso do grupo financeiro SVB e o fim das operações do Silicon Valley Bank, anunciado esta quarta-feira está a prejudicar o apetite dos investidores por produtos de maior risco, como é o caso dos ativos virtuais.





Há ainda outro fator que está a pressionar o sentimento do mercado cripto: as preocupações em torno de uma possível crise de contágio da Silvergate Capital – a empresa-mãe do banco "crypto-friendly" Silvergate Bank - que anunciou que vai fechar portas.