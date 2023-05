FTX vai a tribunal para reaver 240 milhões de dólares de investimento "inútil" de Bankman-Fried

A FTX está a tentar reaver mais de 240 milhões de dólares, o equivalente a 222,86 milhões de euros, que foram investidos na Embed, uma plataforma de negociação de ações, considerada pela nova administração da "exchange" cripto como inútil e recheada de "bugs".O grupo cripto propôs três ações judiciais no tribunal em Delaware, nos EUA, onde corre o processo de proteção contra credores do colapsado grupo cripto, contra o ex-CEO Sam Bankman-Fried e outros trabalhadores da FTX, assim como contra vários executivos da Embed, incluindo o fundador da empresa, Michael Giles, e também contra acionistas da empresa.Os visados pelas ações que faziam parte da FTX são acusados de usurpar fundos da empresa para adquirir uma participação social na Embed.A FTX pretende recuperar 236,8 milhões de dólares de Michael Giles e dos membros da Embed e 6,9 milhões de dólares dos acionistas minoritários da Embed.No âmbito desta operação, foram ainda pagos pela FTX também 70 milhões de dólares em bónus aos trabalhadores da Embed, tendo sido a maior parte desse valor pago a Michael Giles.A FTX fechou a aquisição da Embed apenas seis semanas antes de ter entrado com pedido de proteção contra credores no tribunal de Delaware, sem proceder a um procedimento de "due dilligence" para apurar a solidez do investimento tendo dado "prioridade à rapidez" da operação, acrescenta a petição entregue em tribunal.Este não é único investimento especulativo que colocou em causa a vitalidade da FTX, já que - como explicou o novo CEO nomeado pelo tribunal, John Ray III - Bankman-Fried, como outros executivos, apropriaram-se dos ativos da plataforma cripto para realizar investimentos arriscados, classificados por Ray III, como "um desfalque à moda antiga".A nova administração da FTX tem procurado recuperar ativos para reembolsar os clientes desde o pedido de proteção contra credores. O ordenamento jurídico norte-americano permite que sejam recuperados determinados ativos alienados, para satisfazer os credores.Recentemente, a FTX já tentou vender a Embed, mas a a melhor oferta veio da parte de Giles, que se dispôs a pagar apenas um milhão de dólares.Aliás, é com base nesta oferta que a FTX fundamenta no documento entregue em tribunal que os 220 milhões de dólares pagos pela Embed "foram extremamente inflacionados".A FTX pretendia usar o software da Embed para começar a oferecer aos clientes a negociação de ações, porém este software é "praticamente inútil", alega a FTX.