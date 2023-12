Gigante da corretagem "low-cost" Robinhood lança negociação de criptomoedas na UE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Robinhood Markets vai pisar o mercado da UE pela mão das criptomoedas, passando a concorrer com outras plataformas já consolidadas no bloco, como são exemplo a eToro, Degiro e XTB.





A empresa, sediada nos EUA e liderada por Vladimir Tenev, vai permitir que os clientes na União Europeia negoceiem mais de 25 criptomoedas, incluindo bitcoin e ethereum, sem comissões.





"A UE desenvolveu uma das políticas mais abrangentes do mundo para a regulação de cripotivos e foi por isso que escolhemos a região para os planos de expansão internacional da Robinhood Crypto", justifica a empresa numa publicação no seu blog, citada pela Bloomberg.





Leia Também Degiro desafia mercado com corretagem "low-cost"

Esta entrada na União Europeia ocorre cerca de uma semana depois de a plataforma ter começado a oferecer serviços de corretagem de ações no Reino Unido.





A Robinhood aventurou-se no mercado das criptomoedas pela primeira vez em 2018, permitindo a negociação de 15 "tokens" nos EUA.





No terceiro trimestre deste ano, os resultados da plataforma "low-cost" ficaram abaixo do esperado, sobretudo devido a uma quebra de 55% no volume de negociação de criptomoedas, em termos homólogos.





A empresa está registada na Lituânia deste setembro, o que bastará para operar em todo bloco segundo a regra do "passaporte", do regulamento europeu sobre criptoativos, que entrará em vigor em 2024.





Johann Kerbrat, líder do segmento cripto da Robinhood afirmou em entrevista à Bloomberg que está a tentar conseguir registo junto de outros países, mas não mencionou quais.