Bitcoin regista queda mais profunda em quatro meses. Investidores liquidam 289 milhões

A bitcoin registou a maior queda intradiária em quase quatro meses, marcada por um forte "sell-off" - cuja explicação divide analistas - e dias antes de serem conhecidas as conclusões da reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed) norte-americana.





A criptomoeda mais cara do mercado chegou a cair 7,5% esta segunda-feira para 40.521 dólares, a maior queda desde o passado dia 18 de agosto, tendo entretanto "aliviado" para uma desvalorização de 2,95% para 42.387,19 dólares.





As principais criptomoedas do mercado, como a ether, cardano, polkadot e xrp acompanharam esta tendência negativa, tendo o índice da Bloomberg, que mede o desempenho das 100 maiores criptomoedas, derrapado cerca de 4%, como não era visto desde o passado dia 22 de novembro.









O otimismo em torno de uma potencial luz verde do supervisor financeiro norte-americano para o mercado de capitais (na sigla inglesa SEC) para o lançamento dos primeiros fundos negociados em bolsa (ETF) nos EUA, com exposição ao preço "spot" da bitcoin colocaram a criptomoeda em alta este ano.





Paralelamente, a especulação do mercado sobre a possibilidade de cortes de juros diretores nos Estados Unidos a partir do próximo ano também favoreceu as criptomoedas, como o restante mercado de risco.





Entretanto parece que foi tempo de aproveitar as mais-valias. Esta segunda-feira foram liquidados 312 milhões de dólares, o equivalente a 289,50 milhões de euros à taxa de câmbio atual, como não era visto desde, pelo menos, meados de setembro, segundo os dados da Coinglass, citados pela Bloomberg.





"Faz sentido ver [neste movimento] uma arrecadação dos lucros", defende Tony Sycamore, analista de mercado da IG Australia Pty, em declarações à agência de informação. Recorde-se que desde o início do ano, a bitcoin mais do que duplicou o preço (155,74%).



Já para o cofundador da Digital Asset Capital Management, Richard Galvin, citado pela Bloomberg, este movimento pode ter sido motivado "pela desalavancagem do mercado", já que "a alavancagem do mercado aumentou materialmente".





Entretanto, os investidores reduziram estas apostas, antes de esta quarta-feira, o banco central liderado por Jerome Powell dar conta sobre o futuro da taxa dos fundos federais.





No mercado de "swaps", os investidores apontam para uma probabilidade de 42% de cortes dos juros nos EUA em março, abaixo dos 55% contabilizados na semana anterior.