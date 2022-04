Portugal entre os países da Europa que mais negoceiam criptomoedas

Leia Também Cripto em Portugal sem exposição às sanções russas

Portugal é dos países da Europa com maior percentagem de investidores em criptomoedas, estando ainda nos primeiros lugares da tabela com maior fatia de mulheres que investem nestes produtos financeiros.Um estudo da XTB que abordou mais de 300 mil pessoas em toda a Europa apurou que em Portugal 36,3% dos investidores que utilizam a plataforma aplicam o seu dinheiro em criptomoedas, posicionando o país no terceiro lugar da tabela composta por 11 países, a seguir à República Checa (41,2%) e Espanha (37,7%).Eslováquia (5,8%), Itália (15,2%) e França (26,1%) são os países com menos percentagem de investidores no mercado das criptomoedas. A pesquisa concluiu ainda que, em Portugal, 10,5% dos investidores que utilizam esta plataforma são mulheres, sendo o terceiro país com maior percentagem de sexo feminino a aplicar o dinheiro nestes produtos, dentro da amostra da exchange.A Roménia lidera a tabela com 12,6%, seguida do Reino Unido 10,5%. República Checa tem a menor percentagem (3,6%), acompanhada da Eslováquia (4,6%) e Polónia (5,3%).No plano geral, os homens ocupam grande parte da fatia de investidores cripto (90,4%), enquanto as mulheres compõe apenas 9,6% do total de investidores da XTB. O relatório salienta ainda que o investidor típico de criptomoedas é um homem de 34 anos que faz, em média, 5 transações por ano em criptomoedas através da utilização de CFDs e que normalmente utiliza a aplicação móvel para executar as suas ordens no mercado que tendem a durar, em média, cerca de 3 dias e 21 horas.A XTB sublinha, que ao contrário do que se possa pensar não são os jovens na casa dos 20 anos os protagonistas do investimento em cripto. Entre os investidores em criptomoedas não faltam tanto jovens (os mais novos têm 18 anos) como mais velhos (a pessoa mais velha a investir em criptomoedas na XTB tem 89 anos), mas três em cada quatro investidores que negociam criptomoedas por via dos CFDs têm menos de 43 anos.Desde o dia 1 de janeiro deste ano, os investidores procuraram sobretudo ethereum (33%). A bitcoin ocupa o segundo lugar da procura com 17%, seguida da Ripple (13%), Littecoin (10%) e Bitcoincash (7%).Mesmo quando a análise é ampliada até setembro do ano passado, a Ethereum continua a ser a mais transaccionada (29%), seguida da bitcoin (24%).