Reino Unido dá primeiro passo para regulação das criptomoedas

O Reino Unido começou o caminho para a regulação do mercado das criptomoedas. Downing Street lançou esta terça-feira uma consulta ao setor, com uma série de propostas concretas para regular alguns segmentos específicos nesta área.As propostas avançadas pelo Governo britânico dedicam-se não só aos intermediários financeiros que permitem transações e custódia de criptoativos, como também visa as plataformas dedicadas às operações de empréstimo.O objetivo é criar regras que estabeleçam um "regime robusto em torno do empréstimo de criptoativos, ao mesmo tempo em que se reforça a proteção do consumidor e a resiliência das empresas", pode ler-se no documento.Em comunicado, o secretário do Tesouro, Andrew Griffith, frisa que, apesar da tentativa de regulação deste mercado, o Executivo liderado por Rishi Sunak "mantém o compromisso de fazer crescer a economia e permitir a mudança tecnológica e a inovação, o que inclui os criptoativos".No entanto, "também devemos proteger os consumidores que estão a recorrer a esta nova tecnologia, garantindo padrões robustos, transparentes e justos", acrescenta a nota citada pela CNBC.Este passo dado por Downing Street acontece numa altura em que o mercado cripto ainda recupera do colapso da plataforma FTX e em que tanto a Europa como os EUA já estão a trabalhar na regulação do setor.Aliás, na UE parte do regulamento europeu sobre os criptoativos (na sigla inglesa MiCA), em concreto os títulos III e IV devem entrar em vigor já em março.