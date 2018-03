5 coisas que precisa de saber para começar o dia

REN e Sonae apresentam contas

Depois da Sonaecom, Sonae Sierra e Nos, que apresentaram no início da semana os seus resultados de 2017, hoje será a vez de a REN e a Sonae reportarem os números da actividade no último ano.



A Sonae reporta as contas antes da abertura da sessão e a REN após o fecho. Das 18 cotadas do PSI-20, só ficam a faltar as contas da Ibersol e Mota-Engil.





Nos reage aos "ratings" de investimento

O risco da dívida de longo prazo da Nos começou a ser classificado por duas agências de "rating", tendo recebido, de ambas, uma classificação em grau de investimento. De acordo com o comunicado da Nos, ontem após o fecho da bolsa, a Standard & Poor's atribuiu uma notação de BBB- e a Fitch de BBB, ambas tendo dado uma perspectiva ("outlook") estável. As notações referidas estão em níveis de investimento, ou seja, acima de "lixo".



As acções da operadora liderada por Miguel Almeida vão estar hoje a reagir em bolsa a esta notícia. Para a Nos, a obtenção destas notações de crédito de longo prazo "reforça as condições para diversificar ainda mais as suas fontes de financiamento, estender a maturidade média da sua dívida e continuar a diminuir o seu já reduzido custo médio da dívida".





Altice reporta resultados

A francesa Altice anuncia hoje, depois do fecho da bolsa de Amesterdão, as suas contas de 2017. Amanhã a empresa fundada por Patrick Drahi, e que é dona da portuguesa Meo, realiza uma conference call para falar sobre os resultados.



Recorde-se que em Novembro passado, No seguimento de notícias que cifravam o endividamento da empresa em 49,6 mil milhões de euros, a Altice anunciou uma alteração de estratégia, travando as novas compras e reorganizando o grupo, que passou também por mexidas em Portugal, colocando Alexandre Fonseca ao leme da Meo, passando a até então CEO, Cláudia Goya, para chairman da operadora.





Vista Alegre Atlantis mais do que duplica lucros

A Vista Alegre Atlantis conseguiu mais do que duplicar os lucros em 2017. A empresa atingiu um resultado líquido de 4,258 milhões de euros, mais do dobro dos 1,797 milhões de 2016, naquel que foi o segundo ano consecutivo em terreno positivo. O volume de negócios cresceu 13% para os 84,5 milhões de euros, com o exterior a representar 64% desse negócio, "com ênfase no alcance de novos mercados, essencialmente na Europa e na Ásia", sublinhou a empresa.



Os resultados foram apresentados ontem, após o fecho da sessão, pelo que as acções estarão a reagir em bolsa esta quinta-feira.





INE divulga previsões agrícolas

Hoje serão divulgados novos dados económicos. Por cá, o Instituto Nacional de Estatística divulga os dados relativos à actividade turística relativos a Janeiro.



Nos Estados Unidos, o destaque vai para os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA, na semana passada.