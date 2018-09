5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira a SAD do Benfica deverá estar a reagir em bolsa às contas anuais, reportadas ontem à noite. Será também dia de novos dados económicos e de mais decisões de política monetária.

Benfica reage às contas anuais

A SAD do Benfica anunciou ontem à noite lucros de 20,58 milhões de euros no exercício de 2017/2018, o que corresponde a uma queda de 53,7% face aos 44,53 milhões um ano antes. Apesar desta quebra no resultado líquido dos encarnados, o relatório e contas sublinha que este foi "o quinto exercício consecutivo em que a Benfica SAD apresenta lucro e o seu segundo melhor resultado de sempre".

As acções da SAD do clube encarnado deverão estar hoje a reagir em bolsa aos resultados apresentados.





INE divulga taxas no crédito à habitação

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quinta-feira as taxas de juro implícitas no crédito à habitação, em Agosto. Ainda na Europa, destaque para os dados relativos à confiança dos consumidores na Zona Euro, em Setembro.

Nos EUA teremos dois dados em destaque. As vendas de casas usadas, em Agosto, deverão ter atingido 5,38 milhões de euros, no último mês, o que compara com vendas de 5,34 milhões em Julho, segundo a Bloomberg. Caso o indicador contrarie as estimativas e apresente uma tendência descendente, terá sido o quinto mês consecutivo de descidas, o que seria o maior ciclo de quedas desde 2014. Destaque ainda para os números relativos aos pedidos de subsídio de desemprego na semana passada.





Política monetária em foco

Esta quinta-feira, a política monetária estará em destaque na Suíça e na Noruega. O Banco Nacional Suíço anuncia a sua decisão sobre taxas de juro e, com o franco suíço a valorizar face ao euro, deverá deixar inalterada a sua taxa dos depósitos em -0,75%. Além disso, deverá anuncioar as suas novas estimativas para a inflação e crescimento.

Também o banco nacional norueguês se vai pronunciar sobre a taxa de juro. Em Junho passado, o Norges Bank disse que iria subir os juros em Setembro – se isso acontecer, será o primeiro aumento da taxa directora em sete anos.





Grécia sob análise antes do Eurogrupo

Responsáveis de topo dos ministérios das Finanças da Zona Euro reúnem-se hoje para debaterem questões como a Grécia, a reforma da União Económica e Monetária (UEM) e os orçamentos do Estado, em preparação para o próximo Eurogrupo, dias 1 e 2 de Outubro.

A primeira missão de avaliação pós-programa da troika à Grécia ocorreu no início de Setembro, sendo que o primeiro relatório trimestral será divulgado em Novembro.



Criador da Abenomics mantém rédeas nas reformas

Era esperado que hoje o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, conquistasse um terceiro mandato como líder do Partido Liberal Democrata, resistindo assim ao desafio de Shigeru Ishiba, ex-ministro da Defesa – sendo que esta continuidade deverá mexer positivamente também com as bolsas europeias.

Shinzo Abe arrancou em 2012 com o seu programa de reformas conhecido como "Abenomics" e desde então a economia nipónica recebeu um impulso considerável. As três "flechas" do Abenomics são a flexibilização monetária, expansão orçamental e estratégia de crescimento de longo prazo.