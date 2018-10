5 coisas que precisa de saber para começar o dia

No Conselho Europeu que arrancou ontem não houve progressos sobre o acordo para o Brexit. Depois de ouvirem Theresa May, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia a 27 concordaram que não se registaram progressos suficientes nas negociações com o Reino Unido para agendar uma nova cimeira para Novembro. O conselho europeu prossegue hoje para debater questões relacionadas com as migrações e a cibersegurança. Segue-se uma cimeira do euro, que tem na agenda o reforço da União Bancária. Para as 15:30 está agendada uma conferência de imprensa do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

A divulgação das minutas da última reunião da Reserva Federal impactou de forma negativa o fecho da sessão em Wall Street e podem condicionar a abertura das praças europeias. O banco central pretende continuar a subir a taxa de juro de referência e iniciou já o debate sobre se deverá adoptar uma política monetária restritiva, o que implica colocar o preço do dinheiro acima do nível considerado neutral numa perspectiva de longo prazo (3%).





A época de apresentação de resultados em Wall Street prossegue esta quinta-feira, depois das cotadas norte-americanas terem dado sinais mistos nos últimos dias, com os bancos a apresentarem números acima do esperado e a IBM a decepcionar. As contas têm marcado o ritmo das bolsas e hoje é a vez da American Express, Blackstone e Textron publicarem os resultados do terceiro trimestre. De acordo com as estimativas recolhidas pela Reuters, as três cotadas devem anunciar uma subida dos resultados líquidos.





São vários os indicadores que serão hoje divulgados sobre a economia portuguesa. O Banco de Portugal revela as balanças corrente e de capital e a posição de investimento internacional do segundo trimestre. Já o INE publica a Síntese Económica de Conjuntura de Setembro e os índices de Preços na Produção Industrial de Setembro. Lá fora destaque apenas para as vendas a retalho no Reino Unido.





Membro do BCE discursa em Viena

Ewald Nowotny, membro do Banco Central Europeu (BCE), discursa esta quinta-feira, em Viena. Palavras que serão seguidas com especial atenção, tendo em conta que está agendada para a semana seguinte a reunião de política monetária do banco central.