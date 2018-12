5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira há reunião do BCE, que deverá manter os juros no actual nível e confirmar o fim do programa de compra de activos no final do ano. Os mercados estarão a reagir à “sobrevivência” de May à moção de censura e à cedência de Itália no défice.

BCE termina programa de compra de activos

A reunião de política monetária do Banco Central Europeu deverá ser focada na confirmação do fim do programa de compra de activos no final deste ano.

A entidade liderada por Mario Draghi vai continuar a reinvestir os dois biliões de euros injectados no mercado ao longo dos últimos três anos, através do programa de compra de activos. Já a taxa de referência deverá continuar estável em 0%.





Pharol dispensa aumento de capital mas não desiste da Oi

A empresa liderada por Palha da Silva não vai fazer uso da autorização obtida no mês passado para reforçar o seu capital e acorrer através desse meio ao aumento de capital da Oi. Se o fizer, será com outros meios. Isto devido às condições adversas de mercado.

Foi o terceiro cancelamento de operações de bolsa nos últimos dois meses. As acções da Pharol deverão estar hoje a reagir na praça lisboeta, uma vez que o anúncio foi feito já depois do fecho.





Mercados reagem à "sobrevivência" de May

As principais praças europeias valorizaram ontem, apesar da previsível subida do défice francês para mais de 3%, para o que contribuiu o facto de Bruxelas não levantar problemas. Já a libra registou a maior subida num mês face à possibilidade de Theresa May não ser derrubada da liderança dos conservadores britânicos.

E essa possibilidade converteu-se em realidade. Quando faltam cerca de três meses para a saída oficial do Reino Unido da União Europeia, a primeira-ministra britânica venceu o voto de desconfiança promovido pelos deputados do seu próprio partido que queriam derrubar May da liderança dos "tories".