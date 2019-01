5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Dados do crédito e do mercado de trabalho em Portugal

O Banco de Portugal e o INE publicam indicadores que servirão para medir a economia da economia portuguesa na reta final do ano passado. Na área financeira a instituição liderada por Carlos Costa divulgará dados relativos ao crédito concedido pelos bancos às famílias e empresas, bem como a taxa de juro que praticam nos depósitos. Já o INE publicará as estimativas mensais de emprego e desemprego, também referentes a novembro. A taxa de desemprego em Portugal caiu, em setembro, para 6,6%, o valor mais baixo em 16 anos, sendo que em Outubro terá subido para 6,7%.



Não estão agendados indicadores económicos relevantes esta terça-feira, mas ainda assim serão publicados alguns dados que poderão dar mais pistas sobre o andamento da economia mundial. Na Zona Euro será publicado o indicador de confiança dos consumidores e na Alemanha a produção industrial. Nos Estados Unidos serão conhecidos os dados da balança comercial, que ganham relevância numa altura em que decorrem negociações entre as duas maiores economias do mundo para um acordo comercial.

Banco Mundial atualiza previsões para a economia

O Banco Mundial divulga um novo relatório com perspetivas para a economia mundial. Neste documento a entidade deverá apontar os principais desafios que a economia mundial enfrenta, nomeadamente a guerra comercial. As previsões para a economia chinesa poderão confirmar se os receios dos investidores em relação a uma travagem na segunda maior economia do mundo têm fundamento.



Assinado acordo para novo aeroporto no Montijo e expansão em Lisboa

O Estado e a ANA, concessionária dos aeroportos nacionais, assinam esta terça-feira o acordo para o aumento da capacidade aeroportuária em Lisboa, assim como o desenvolvimento da infraestrutura complementar do Montijo. Na primeira fase, a ANA investirá mais de 1,3 mil milhões de euros, dos quais 650 milhões no Humberto Delgado e 520 no Montijo. O investimento total ascenderá a 1.747 milhões de euros e vai permitir que o Aeroporto de Lisboa receba aeronaves como o A380 e o B747, os dois maiores aviões de passageiros do mundo.

Arranca o CES Las Vegas

Um dos eventos de tecnologia e eletrónica de consumo mais relevantes em todo o mundo arranca esta terça-feira, em Las Vegas. O International Consumer Electronics Show (conhecido por CES Las Vegas) é uma montra para as "start-ups" e também para as grandes empresas do setor apresentarem as suas novidades, com lançamentos de novos "gadgets" e serviços. Como tem acontecido nas últimas edições, a tecnologia associada aos carros do futuro e a inteligência artificial deverão voltar a marcar o evento.