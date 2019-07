5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Pereira Coutinho já requereu saída de bolsa da SAG

João Pereira Coutinho requereu ontem a saída de bolsa da SAG. O pedido foi entregue à CMVM na sequência da OPA concluída na passada sexta-feira em que o empresário reforçou a sua participação na empresa de 80,08% para 95,05%.

O anúncio foi feito já depois do fecho da bolsa nacional, pelo que as ações estarão a reagir na sessão desta quinta-feira.





Benfica oficializa saída de João Félix e encaixa 108 milhões

A SAD do Benfica anunciou na quarta-feira a transferência de João Félix para o Atlético de Madrid por um valor global de 126 milhões de euros, recebendo a SAD "encarnada" 108 milhões, após pagar 12 milhões de intermediação da transferência e seis milhões correspondem a custos financeiros.