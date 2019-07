5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira a Galp deverá estar a refletir em bolsa ao anúncio de que concluiu a compra de 58,03% da Tagusgás. Lá fora, destaque para as contas do JPMorgan e do Goldman, bem como para a votação, pelos eurodeputados, do nome de Ursula von der Leyen para presidente da Comissão Europeia.

Galp conclui compra de 58% da Tagusgás

A Galp Gás Natural Distribuição, do grupo Galp, concluiu a compra de 58,03% da Tagusgás – Empresa de Gás do Vale do Tejo, à Gásriba (que pertence à ECS Capital), por 32 milhões de euros.



A compra dará à Galp Gás 99,36% do capital da Tagusgás, distribuidora de gás natural nos distritos de Santarém e Portalegre, estando o remanescente distribuído por vários concelhos.





JPMorgan e Goldman reportam contas

Depois de o Citigroup ter apresentado ontem os seus números trimestrais, segue-se esta terça-feira o JPMorgan e o Goldman Sachs.