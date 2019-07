5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Quarteto de resultados no PSI-20

É mais um dia com muitos resultados por cá. A Semapa, Pharol, Sonaecom e Sonae Capital reportam os seus números após o fecho da bolsa nacional.

Esta semana foi bastante recheada em matéria de apresentação de contas das empresas do PSI-20, tendo 13 resultados sido divulgados.





Mão cheia de cotadas a reagir às contas

A REN, Jerónimo Martins, CTT, EDP e Novabase divulgaram ontem as contas semestrais, após o fecho da sessão bolsista, pelo que estarão a reagir hoje aos resultados apresentados.

O lucro da EDP aumentou 7% para 405 milhões de euros, sustentado pela atividade internacional – a atividade em Portugal voltou a fechar no vermelho "penalizada pelo contexto regulatório e fiscal adverso". Já os CTT tiveram um aumento de 21% dos lucros, para 9 milhões de euros, e reviram o investimento em baixa.

Por seu lado, as contas da REN revelaram uma quebra de 3,3% nos lucros, para 51,1 milhões, impactadas por uma menor taxa de remuneração dos ativos. No retalho alimentar, a Jerónimo Martins reportou um resultado líquido de 181 milhões de euros no primeiro semestre do ano, um valor acima do antecipado pelos analistas – estimavam uma quebra homóloga de 6% - e que representa uma subida de 0,7% face ao mesmo período do ano passado.