5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Fed deve anunciar novo corte de juros

A entidade liderada por Jerome Powell deverá anunciar esta quarta-feira um corte da sua taxa de juro de 25 pontos base, colocando a taxa diretora num intervalo entre 1,75% e 2%, segundo as previsões do mercado.

Este corte será o segundo do ano, depois de a Reserva Federal dos EUA já ter cortado a taxa dos fundos federais na reunião que decorreu no final de julho.





Portugal emite dívida de curto prazo

O IGCP regressa esta quarta-feira ao mercado de dívida. A agência que gere a dívida pública vai emitir dívida a seis meses e um ano, tendo como objetivo angariar entre 1.250 e 1.500 milhões de euros.