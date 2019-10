5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A dívida portuguesa estará em destaque, depois de a DBRS ter melhorado o rating do país e de terem sido realizadas eleições no país, tendo o PS vencido sem maioria absoluta.

DBRS subiu "rating" de Portugal

A agência de notação financeira canadiana, DBRS, melhorou a nota de "rating" de Portugal para o nível mais elevado dos últimos oito anos. A agência justificou a decisão com a evolução da consolidação orçamental e a trajetória de descida do endividamento público. A melhoria da notação financeira deverá ser refletida na evolução das taxas de juro do país, que têm negociado próximo de mínimos.





PS vence sem maioria, num Parlamento com 10 partidos