5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Não há dia sem que haja dúvidas sobre as novidades que podem surgir em torno da saída do Reino Unido da União Europeia. Os países membros da UE já deram o aval a um novo adiamento do Brexit, mas remeteram para esta semana a decisão sobre o prazo do mesmo. É que há defensores de um adiamento mais curto do que os três meses previstos. E isto numa altura em que Boris Johnson poderá também avançar com uma proposta para que as eleições no Reino Unido se antecipem e sejam realizadas ainda este ano. De realçar que a data atual para o Brexit é 31 de outubro, ou seja, a próxima quinta-feira.





A época de resultados do terceiro trimestre continua a um bom ritmo. Na Europa, o HSBC e a Deutsche Böerse estão entre as cotadas que revelam os números na segunda-feira. Já do outro lado do Atlântico os investidores estarão atentos às receitas da Alphabet, dona do Google, e da Spotify.





O S&P500 esteve muito próximo de negociar num patamar nunca antes visto na sexta-feira. Para superar o último máximo histórico – atingindo em julho – o índice só precisará de valorizar 0,18% face ao valor de fecho na sexta-feira.