5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O presidente norte-americano arrancou a semana a disparar em várias frentes no âmbito das duas disputas comerciais. Ontem à noite, já depois do fecho das bolsas na Europa e nos EUA, Donald Trump ainda apontou armas a França, pelo que a sessão os mercados acionistas poderão voltar a deparar-se com uma maior prudência por parte dos investidores.

Tarifas de Trump no centro das atenções

As decisões dos Estados Unidos na frente comercial continuam a centrar as atenções dos mercados e neste arranque de semana intensificaram-se os receios dos investidores um pouco por todo o mundo sobretudo devido a duas grandes questões. De um lado esteve a negociação EUA-China com vista a um acordo comercial parcial (chamado de "fase um") que impeça a entrada em vigor de uma nova fornada de tarifas aduaneiras a partir de 15 de dezembro. Perante a possibilidade de não haver acordo este mês, cresceu o receio de que as tarifas previstas para daqui a menos de 15 dias sejam acionadas. Do outro lado esteve a nova ameaça de Donald Trump de impor tarifas agravadas sobre o aço importado do Brasil e da Argentina.



Entretanto, ontem à noite foi avançada a informação de que os EUA estão a ponderar taxar o equivalente a 2,1 mil milhões de euros de produtos franceses, devido ao chamado imposto Google, o que deverá agravar o sentimento nesta terça-feira. Os Estados Unidos disseram ainda que ponderam igualmente abrir investigações similares aos impostos sobre os serviços digitais aplicados pela Turquia, Áustria e Itália.





Ramada celebra contrato com CaixaBI para aumentar liquidez das ações

A Ramada Investimentos e Indústria fechou um contrato de liquidez com o CaixaBI, "com o objetivo de fomentar a liquidez das ações da Ramada", revelou ontem a empresa liderada por João Borges de Oliveira. "Este contrato terá a duração de um ano, entrando em vigor na presente data, sendo renovado, automaticamente, por períodos sucessivos de 3 meses, caso as partes não o denunciem", revelou a mesma fonte em comunicado à CMVM.